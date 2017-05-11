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Токио выступает против "диалога ради диалога" с КНДР

Международная панорама
11 мая, 8:09 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Глава японского МИД Фумио Кисида также высказался за сохранение международного давления на КНДР

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ТОКИО, 11 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии выступает против "диалога ради диалога" с КНДР и ждет от нее реальных шагов по пути ядерного разоружения. Об этом заявил глава японского МИД Фумио Кисида на слушаниях в комиссии по иностранным делам и обороне верхней палаты парламента. Он ответил таким образом на вопросы депутатов по поводу избрания новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который выступает за смягчение напряженности в отношениях с Пхеньяном и налаживание с ним контактов.

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

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"Нет смысла в диалоге ради диалога, - сказал министр. - Для налаживания диалога, имеющего смысл, важно, чтобы Северная Корея продемонстрировала волю и конкретные дела, направленные на ядерное разоружение".

Кисида, как сообщает телеканал NHK, высказался также за сохранение международного нажима на КНДР, основанного на сотрудничестве всех заинтересованных стран. "Хочется, чтобы новое руководство Южной Кореи осознало необходимость такого взаимодействия с мировым сообществом", - отметил глава МИД.

Участвовавшая в слушаниях министр обороны Японии Томоми Инада в свою очередь заявила, что ее ведомство настроено на активизацию военных контактов с Сеулом. Она высказалась в связи с этим за поддержание системы оперативного обмена соответствующей информацией на основе подписанного в ноябре прошлого года соглашения о взаимной защите секретных данных с Южной Кореей.

В настоящее время в районе Корейского полуострова находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, которую сопровождают ракетный крейсер, два ракетных эсминца и по меньшей мере две атомные ударные подводные лодки. Это соединение уже провело совместные учения с ВМС Японии и Южной Кореи.

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