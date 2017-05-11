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Председатель КНР обсудил с новым лидером Южной Кореи проблему Корейского полуострова

Международная панорама
11 мая, 8:47 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Си Цзиньпин подчеркнул, что политический диалог - единственное верное решение данной проблеме

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ПЕКИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил по телефону новоизбранного южнокорейского президента Мун Чжэ Ина с победой на выборах, коснувшись в ходе разговора проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Нам необходимо стремиться к сближению совместных позиций, урегулировать взаимные трения. Надеюсь, Сеул проявит внимание к значительной обеспокоенности Пекина. - заявил лидер Китая. Мы будем неизменно стремиться к денуклеаризации Корейского полуострова, способствовать поддержанию мира и стабильности, содействовать его развитию",

Он подчеркнул, что политический диалог - единственное верное решение данной проблеме.

"КНР и Республика Корея - ближайшие соседи, важные государства региона. За последние 25 лет, миновавшие с момента установления двусторонних отношений, в рамках китайско-южнокорейских контактов были достигнуты заметные результаты", - добавил Си Цзиньпин. По его словам, обе стороны должны продолжить укреплять прочные традиции, заложенные четверть века назад, учитывая ключевые интересы друг друга.

В свою очередь Мун Чжэ Ин высказал готовность активно сотрудничать с китайской стороной, способствовать укреплению двусторонних партнерских отношений. Он одобрил инициативу правительства Китая "пояс и путь" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь XXI века - прим. ТАСС), выразив надежду, что она окажется полезной обоим государствам.

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода.

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