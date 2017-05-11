Пограничники Украины не пустили фанатов "Евровидения" из РФ из-за сомнений в цели визита

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Украинские пограничники отказали нескольким российским фанатам "Евровидения" во въезде в Киев "на основании анализа рисков". Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Действительно, такой случай был в аэропорту Борисполь. У пограничников возникли сомнения, что цель поездки этих граждан не отвечает действительности, поэтому на основании анализа рисков им было отказано в пропуске через границу", - прокомментировал Слободян запрет въезда российских фанатов конкурса в Киев.

По его данным, пограничники не пустили на Украины четверых россиян. Он добавил, что дополнительных ограничительных мер в отношении них применено не было.

В то же время Слободян не ответил прямо на вопрос о том, намерены ли украинские пограничники и в дальнейшем не пускать российских фанатов "Евровидения" в украинскую столицу, назвав вчерашний инцидент "единичным случаем". "На данный момент мы можем вести речь о единичных случаях, когда мы не пропустили в данном случае граждан Российской Федерации. Если у нас возникают сомнения, что цель поездки не отвечает действительности, мы имеем полное право не пропускать граждан той или иной страны", - ответил он.

Кроме того, Слободян подтвердил, что на днях на Украину не были пропущены три человека, представлявших российские средства массовой информации. "Одной журналистке из них был не только запрещен непосредственно въезд на территорию Украины, но и право въезда сроком на три года, потому что она нарушила законодательство Украины - посещала Крым (Украина не признает факт воссоединения Крыма с РФ). Что касается еще двоих граждан РФ, то в отношении них тоже возникли основания утверждать, что цель их поездки не отвечает действительности, поэтому им было отказано в пропуске", - пояснил он. По большому же счету, считает Слободян, "проблем с пропуском российских журналистов особо нет, как видно по пресс-центру "Евровидения", где они присутствуют".

Накануне пятерых российских поклонников песенного конкурса "Евровидение" не пустили на Украину, отправив обратно в Москву рейсом через Минск, сообщил организатор российской pre-party конкурса Дмитрий Мельников. По его словам, представителей пограничного контроля не устроила версия приезда фанатов конкурса в Киев.

В субботу, 6 мая, украинские пограничники отказались пропустить на Украину фотокорреспондента агентства "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и журналисток "Комсомольской правды" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.