Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Японии и президент Южной Кореи договорились сотрудничать по вопросу КНДР

Международная панорама
11 мая, 9:46 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Кроме того, лидеры двух государств договорились в максимально короткие сроки провести личную встречу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 11 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора подтвердили намерение тесно сотрудничать по вопросам, связанным с ситуацией вокруг КНДР. Об этом рассказал  по итогам переговоров заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Коити Хагиуда, передает агентство Kyodo.

Кроме того, лидеры двух государств договорились в максимально короткие сроки провести личную встречу. Как писали японские СМИ, первая возможность для таких переговоров им представится в июле, когда в Гамбурге пройдет саммит "двадцатки".

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода. На церемонии инаугурации новый президент заявил о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил очередное ядерное испытание, позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли, а осенью провел второе за год ядерное испытание. Пхеньян также не прекращал ракетные пуски, которых в 2016 году было свыше 20. В начале марта в СМИ появилась информация о подготовке КНДР к шестому по счету ядерному тесту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
2
Пенсионер в Кузбассе ранил из пистолета девочку в общежитии
3
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
4
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
5
Потепление до 18 градусов придет в Москву к середине следующей недели
6
Экс-глава "Роснано" Меламед освобожден из-под домашнего ареста
7
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
Темы дня
Загрузка...
Реклама