Премьер Японии и президент Южной Кореи договорились сотрудничать по вопросу КНДР

ТОКИО, 11 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора подтвердили намерение тесно сотрудничать по вопросам, связанным с ситуацией вокруг КНДР. Об этом рассказал по итогам переговоров заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Коити Хагиуда, передает агентство Kyodo.

Кроме того, лидеры двух государств договорились в максимально короткие сроки провести личную встречу. Как писали японские СМИ, первая возможность для таких переговоров им представится в июле, когда в Гамбурге пройдет саммит "двадцатки".

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода. На церемонии инаугурации новый президент заявил о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил очередное ядерное испытание, позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли, а осенью провел второе за год ядерное испытание. Пхеньян также не прекращал ракетные пуски, которых в 2016 году было свыше 20. В начале марта в СМИ появилась информация о подготовке КНДР к шестому по счету ядерному тесту.