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Группа из 260 боевиков покинула северный пригород Хомса

Международная панорама
11 мая, 10:46 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Власти провинции Хомс утверждают, что процесс вывода боевиков с севера провинциального центра будет завершен к 20 мая

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БЕЙРУТ, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Последние группы боевиков покидают пригород Эль-Ваер на севере провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Как сообщил агентству SANA губернатор Таляль аль-Баррази, из этого предместья выведено утром в четверг 260 членов бандформирований, которые отказались сдаться сирийским войскам. Вместе с членами своих семей и родственниками (всего 1372 человека) они направились на автобусах в пограничный с Турцией город Дажарблюс.

В соответствии с соглашением о локальном примирении между сирийской армией и вооруженными группировками на предыдущих этапах с 13 марта по 10 мая из этого пригорода было выведено около 5 тыс. членов бандформирований, в том числе сторонники "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Как отметил губернатор провинции, процесс вывода боевиков с севера Хомса будет завершен к 20 мая. По его словам, ранее сотни вооруженных оппозиционеров воспользовались предоставленной правительством амнистией и согласились пройти проверку в правоохранительных органах, чтобы вернуться к мирной жизни.

Аль-Баррази сообщил, что около 7 тыс. жителей, покинувших свои дома из-за военных действий, готовятся вернуться в Эль-Ваер после его освобождения от бандформирований.

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