В Днепре неизвестные подожгли офис "Оппозиционного блока"

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Неизвестные ночью кинули бутылки с зажигательной смесью в офис украинской партии "Оппозиционный блок" в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"В половине четвертого утра двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппозиционного блока". После этого нападавшие скрылись на автомобиле. Пожар ликвидировали две пожарные машины", - говорится в сообщении.

Депутат горсовета Днепра от оппозиции Сергей Суханов обвинил в поджоге радикалов, которые подобным образом "пытаются насадить атмосферу страха и террора, ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан Украины, конституционный и правовой порядок". "Оппозиционный блок" обращает внимание президента Украины, Генпрокуратуры, правоохранителей на разгул радикализма и беззакония в Днепре и требует восстановления правопорядка", - заявили в партии.

Это не первое нападение радикалов за последнее время. По словам Суханова, за месяц националисты повредили 27 палаток "Оппозиционного блока", в которых проходил сбор подписей в поддержку "мира и развития страны". 9 мая, в День Победы, в результате столкновения участников празднования и радикалов в Днепре пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских.