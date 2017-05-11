Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Днепре неизвестные подожгли офис "Оппозиционного блока"

Международная панорама
11 мая, 10:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, мая. /ТАСС

Депутат горсовета Днепра от оппозиции Сергей Суханов обвинил в поджоге радикалов, которые подобным образом пытаются насадить атмосферу страха и террора

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Неизвестные ночью кинули бутылки с зажигательной смесью в офис украинской партии "Оппозиционный блок" в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом сообщили  в пресс-службе партии.

"В половине четвертого утра двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппозиционного блока". После этого нападавшие скрылись на автомобиле. Пожар ликвидировали две пожарные машины", - говорится в сообщении.

Депутат горсовета Днепра от оппозиции Сергей Суханов обвинил в поджоге радикалов, которые подобным образом "пытаются насадить атмосферу страха и террора, ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан Украины, конституционный и правовой порядок". "Оппозиционный блок" обращает внимание президента Украины, Генпрокуратуры, правоохранителей на разгул радикализма и беззакония в Днепре и требует восстановления правопорядка", - заявили в партии.

Это не первое нападение радикалов за последнее время. По словам Суханова, за месяц националисты повредили 27 палаток "Оппозиционного блока", в которых проходил сбор подписей в поддержку "мира и развития страны". 9 мая, в День Победы, в результате столкновения участников празднования и радикалов в Днепре пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских.

Смотрите также

Радикалы напали на волонтеров "Оппозиционного блока" в Сумской области

"Оппозиционный блок" инициирует сбор подписей за отставку правительства Гройсмана

"Оппозиционный блок" считает декоммунизацию на Украине политическим мракобесием

"Оппозиционный блок": новый меморандум с МВФ очень обременителен для Украины

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
2
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
3
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
4
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
5
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
6
Рядом с торговым центром в Бангкоке обнаружено тело россиянина
7
Потепление до 18 градусов придет в Москву к середине следующей недели
Темы дня
Загрузка...
Реклама