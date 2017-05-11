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МИД КНР не подтвердил и не опроверг информацию о визите Си Цзиньпина в Россию в июле

Международная панорама
11 мая, 10:49 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Ранее о том, что председатель КНР посетит РФ в июле, сообщил посол России в Китае Андрей Денисов

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ПЕКИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан на пресс-конференции в четверг не подтвердил и не опроверг информацию о том, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен нанести официальный визит в Россию в начале июля.

"Как вам известно, главы государств России и Китая ведут очень активный диалог. Необходимая информация будет опубликована в надлежащее время", - сообщил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Ранее посол РФ в Китае Андрей Денисов сообщил, что Си Цзиньпин в начале июля посетит с официальным визитом Россию. По его словам, первая в нынешнем году встреча глав двух государств состоится на форуме "Один пояс, один путь" в китайской столице. "Затем диалог, видимо, продолжится в начале июля во время ожидающегося планируемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию", - сказал глава дипмиссии.

Он отметил, что двусторонние контакты продолжатся в течение года: в сентябре в городе Сямэнь состоится саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), а позднее президент РФ и председатель КНР смогут встретиться на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме.

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Си Цзиньпин Денисов, Андрей Иванович
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