В Кривом Роге 300 человек заблокировали железную дорогу, требуя повысить зарплаты шахтерам

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Жены и дети шахтеров Кривого Рога (Днепропетровская область Украины) перекрыли подъездные железнодорожные пути к предприятиям в поддержку шахтеров, требующих повышения оплаты труда. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"На шахтах в Кривом Роге жены вместе с детьми протестующих горняков и другими родственниками и близкими перекрыли подъездные пути к предприятиям и шахтам и остановили этим отгрузки продукции", - написал он. Волынец уточнил, что в массовых акциях на предприятиях "Арселор Миттал Стил" принимают участие уже более 300 протестующих.

Сами шахтеры в количестве нескольких сотен человек уже полтора суток находятся под землей на глубине 1343 метров без еды. В настоящее время им пытаются доставить продукты питания. Горняки настаивают на повышении им заработной платы с 1 мая на 20% и дальнейшем поэтапном повышении на 30% к 1 августа.

Волынец уточнил, что в Кривом Роге бастуют шахтеры трех предприятий: "ЕвразХолдинг", Криворожский железорудный комбинат и "Арселор Миттал" (ранее - "Криворожсталь"). Эти три предприятия принадлежат трем разным финансово-промышленным группам и имеют разных владельцев.

На прошлой неделе, 4 мая, горняки шахт "Батькивщина", "Гвардия", "Терновская", "Кривбасшахтоуправления" и частично шахты "Октябрьская" остались под землей после смены и провели собрание, на котором обсуждали необходимость повышения им заработной платы. Все шахты принадлежат Криворожскому железорудному комбинату. Совладельцами являются крупнейшая украинская финансово-промышленная группа "Приват" и горно-металлургическая компания "Метинвест". К вечеру того же дня криворожским горнякам и администрации удалось достичь предварительных договоренностей о повышении зарплаты, часть шахтеров после этого поднялась на поверхность.