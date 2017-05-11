Совет ЕС утвердил решение о либерализации визового режима для Украины

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БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Совет ЕС утвердил решение о либерализации визового режима для граждан Украины. Об этом сообщил еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос.
"Я рад видеть, что мы приближаемся к завершению процесса. Я приветствую принятие Советом решения о визовой либерализации для Украины - последний шаг к безвизовым поездкам в зону Шенгена для украинских граждан", - сказал он.