Совет ЕС утвердил решение о либерализации визового режима для Украины

БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Совет ЕС утвердил решение о либерализации визового режима для граждан Украины. Об этом сообщил еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос.

"Я рад видеть, что мы приближаемся к завершению процесса. Я приветствую принятие Советом решения о визовой либерализации для Украины - последний шаг к безвизовым поездкам в зону Шенгена для украинских граждан", - сказал он.