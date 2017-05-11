Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совет ЕС утвердил решение о либерализации визового режима для Украины

Международная панорама
11 мая, 11:21 дата обновления: 11 мая, 11:33 UTC+3

Еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос заявил, что приветствует решение Совета ЕС

Поделиться
Материал из 1 страницы
Еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос

Еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос

© EPA/ROMAN PILIPEY

БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Совет ЕС утвердил решение о либерализации визового режима для граждан Украины. Об этом сообщил еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос.

"Я рад видеть, что мы приближаемся к завершению процесса. Я приветствую принятие Советом решения о визовой либерализации для Украины - последний шаг к безвизовым поездкам в зону Шенгена для украинских граждан", - сказал он.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
2
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
3
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
4
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
5
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
6
Рядом с торговым центром в Бангкоке обнаружено тело россиянина
7
Потепление до 18 градусов придет в Москву к середине следующей недели
Темы дня
Загрузка...
Реклама