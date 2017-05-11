Мун Чжэ Ин принял отставку премьер-министра Республики Корея Хван Гё Ана

СЕУЛ, 11 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял отставку Хван Гё Ана с должности премьер-министра. Об этом сообщил старший секретарь президента по связям с общественностью.

"Мун Чжэ Ин в ходе встречи с Хван Гё Аном предложил ему исполнять обязанности главы правительства вплоть до формирования нового кабинета министров, - рассказал он журналистам. - Однако он отказался от этого предложения". После импичмента экс-президента Пак Кын Хе в декабре прошлого года Хван Гё Ан также выполнял обязанности главы государства.

Новый президент Республики Корея 10 мая выдвинул на пост премьер-министра бывшего губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёна. Его кандидатуру еще предстоит утвердить парламенту, однако, по мнению политологов, с этом проблем не возникнет.

Ли Нак Ён имеет соответствующий опыт для руководства правительством. На протяжении 21 года он работал журналистом, потом 14 лет был депутатом, а затем три года губернатором провинции.

Мун Чжэ Ин днем ранее также произвел назначения на другие ключевые посты. Так, администрацию президента возглавил Им Чжон Сок, а новым главой Национальной разведывательной службы стал ее бывший сотрудник Су Хун. Пост главы президентской охраны занял Чжу Ён Хун.

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода.