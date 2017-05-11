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Решение ЕС о "безвизе" для Украины Порошенко расценил как "разрыв с постсоветским прошлым"Международная панорама 11 мая, 11:46
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КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Решение Европейского союза предоставить гражданам Украины право на безвизовые поездки - это большой шаг к независимости страны и разрыв с постсоветским прошлым. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко.
"Решение Совета министров ЕС - это гораздо больше, чем упрощенный способ выезда за границу. Это - гигантский шаг в Европу, к независимости нашего государства. Мы порывает с постсоветским прошлым и все в большей степени становимся частью единого европейского цивилизационного пространства",- подчеркнул он в обращении к согражданам.
Президент напомнил, что 17 мая в Страсбурге в Европарламенте торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. "Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года служения на посту главы украинского государства", - отметил он.
Затем, пояснил Порошенко, решение опубликуют в Официальном журнале Союза, через 20 дней оно вступит в силу.