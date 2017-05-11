Госминистр Саудовской Аравии поблагодарил Казахстан за вклад в решение сирийского вопроса

АСТАНА, 11 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Государственный министр по делам Персидского залива Королевства Саудовская Аравия Тамер ас-Сабхан в ходе встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым выразил благодарность Астане за ее вклад в урегулирование ситуации в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

В ходе переговоров в Астане стороны обсудили актуальные темы повестки дня, в том числе вопросы региональной безопасности и разрешения межконфессиональных конфликтов. "Вы знаете, что недавно в Астане прошел очередной раунд переговоров по сирийскому конфликту. Стоит отметить, что в этой встрече приняли участие все представители сирийской оппозиции", - отметил Назарбаев, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь Тамер ас-Сабхан выразил благодарность президенту Казахстана за возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и передал слова приветствия короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. "Мы выражаем благодарность Казахстану за его вклад в решение вопросов, касающихся исламского мира, в том числе и за стремление прекратить кровопролитие в Сирии. В отношении сирийского вопроса Королевство Саудовская Аравия считает, что подобные конфликты должны решаться путем политического урегулирования. Мы разделяем ваше видение разрешения этой проблемы исключительно мирным способом", - сказал саудовский госминистр.

Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран. При этом Назарбаев обратил внимание на весомые результаты, достигнутые по итогам его официального визита в Королевство Саудовская Аравия осенью прошлого года. "Президент Казахстана подчеркнул, что за последние 25 лет отношения между Казахстаном и Саудовской Аравией развиваются в положительном ключе, налажен обмен опытом, достигнуты договоренности по широкому спектру вопросов", - отмечается в сообщении. По данным ведомства, Назарбаев заверил, что Казахстан будет и впредь прилагать все усилия для укрепления сотрудничества между странами.