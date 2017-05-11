СМИ: Могерини высказалась за скорейшее вхождение балканских стран в ЕС

РИМ, 11 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини высказалась за ускорение процесса принятия в ЕС балканских стран - Сербии и Черногории, а также самопровозглашенного Косова. Об этом глава европейской дипломатии заявила в интервью газете La Stampa.

"Даже после выхода Великобритании из ЕС сообщество продолжит оставаться крупнейшим мировым рынком, первым международным донором и первым коммерческим партнером для большего числа стран на других континентах, где ЕС рассматривается как модель стабильности. Я уверена, что будущее ЕС не в 27 странах-членах, у нас будут новые члены, в первую очередь это балканские страны. И я лично предпочитаю термин не "расширение", а "объединение" Европы", - сказала Могерини. При этом она отметила, что этот процесс небыстрый и непростой, но "будет продолжаться, потому что каждая из этих стран (Сербия, Черногория, Косово) разделяют общие с ЕС перспективы".

Могерини в очередной раз повторила, что ЕС хочет делать свой вклад в разрешение сирийского кризиса за счет оказания гуманитарной помощи населению и полной поддержки женевского переговорного процесса под эгидой ООН. Верховный представитель также отметила, что ЕС крайне заинтересован в сохранении и полной реализации договора с Ираном по ядерному досье. "(Это соглашение) крайне важно для безопасности не только в регионе, но и в Европе, и во всем мире", - указала Могерини.