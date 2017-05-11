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СМИ: король Бельгии пригласил Трампа во дворец на кофе

Международная панорама
11 мая, 13:31 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян

Приглашение уже направлено лидеру США и его супруге Меланье Трамп

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БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Король Бельгии Филипп пригласил Дональда Трампа на кофе во дворец в Брюсселе, куда президент США впервые должен приехать для участия в саммите НАТО 25 мая. Об этом сообщает местный телеканал VRT.

По его данным, приглашение уже направлено лидеру США и его супруге Меланье Трамп. Король Филипп ждет их на чашечку кофе в жилой резиденции монаршей семьи в коммуне Лакен на севере Брюсселя. Как сообщает телеканал, Трамп и его супруга должны прибыть во дворец в 10:00 утра по местному времени (11:00 мск). И только после кофе с монархом американский президент, как предполагается, поедет на саммит НАТО, а также начнет переговоры с лидерами Евросоюза.

Кроме того, по данным ВРТ, король Филипп, возможно, пригласит на ту же встречу избранного президента Франции Эмманюэля Макрона.

Сразу после избрания Дональда Трампа президентом США, руководство Евросоюза пригласило его посетить Брюссель, в частности, для проведения саммита ЕС и США. В то же время НАТО решила провести саммит 25 мая в Брюсселе, чтобы впервые принять Трампа в штаб-квартире альянса. В результате, американский президент приедет и на саммит НАТО, и на переговоры с председателями Евросовета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.

Дворец, где пройдет встреча короля Филиппа и Дональда Трампа, был построен в 1781-1785 годах по указанию штатгальтера (наместника) Австрийских Нидерландов Альберта Саксен-Тешенского. Проект здания в стиле классицизма принадлежит французскому архитектору Шарлю де Вайи. С 1815 по 1830 годы дворец Лакен был одной из резиденций короля Нидерландов. После бельгийской революции и обретения Бельгией независимости дворец стал резиденцией короля бельгийцев.

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Персоны
Трамп, Дональд Филипп (король Бельгии)
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