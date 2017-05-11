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Столтенберг: НАТО не будет участвовать в боевых действиях в Сирии и Ираке

Международная панорама
11 мая, 12:53 дата обновления: 11 мая, 13:16 UTC+3

В настоящее время альянс предоставляет разведывательную информацию по ситуации в регионе и обучает иракские силы безопасности

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

БЕРЛИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Североатлантический альянс не будет участвовать непосредственно в боевых действиях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Об этом заявил в Берлине генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Даже с вхождением НАТО в коалицию ее роль не изменится, альянс не будет участвовать в боевых действия в Сирии и Ираке", - сказал он. ​"Альянс продолжит оказывать поддержку и вести подготовку подразделений, - добавил Столтенберг, подчеркнув, что отказ от участия непосредственно в военных действиях "касается роли НАТО как в Сирии, так и в Ираке".

В свою очередь Меркель выразила уверенность в том, что решение по этому вопросу будет принято на саммите альянса 25 мая в Брюсселе. "Мы ведем переговоры о том, должна ли НАТО официально стать частью коалиции, эти консультации продолжаются, - сказала она. - Я заверила генерального секретаря в том, что мы их продолжим и завершим к 25 мая".

В настоящее время НАТО снабжает коалицию разведывательной информацией, предоставляя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, и обучает иракские силы безопасности.

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Столтенберг, Йенс
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