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Чешский премьер отверг предложения президента по решению правительственного кризиса

Международная панорама
11 мая, 13:03 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 11, мая. /ТАСС

По мнению Богуслава Соботки, варианты досрочных выборов в нижнюю палату парламента или одновременная отставка с правительственных постов главы кабмина и министра финансов неприемлемы

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ПРАГА, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, возглавляющий крупнейшую партию правительственной коалиции - Чешскую социал-демократическую партию (ЧСДП), отверг инициативы президента Милоша Земана о выходе из правительственного кризиса в республике. По мнению премьера, варианты досрочных выборов в Палату депутатов (нижнюю палату парламента) или одновременная отставка с правительственных постов самого главы правительства и министра финансов Андрея Бабиша неприемлемы. Об этом он заявил чешским журналистам в ходе рабочего визита в Люксембург.

"Президент должен принять отставку Андрея Бабиша, прошение о которой я вручил ему в пятницу, - сказал Богуслав Соботка. - Президент не должен был бы выдумывать сценарии (выхода из правительственного кризиса - прим. ТАСС). Он должен действовать в соответствии с конституцией, то есть направить лживого министра финансов, обремененного скандалами, в отставку".

Милош Земан созвал в ночь на четверг экстренное совещание лидеров партий правительственной коалиции - ЧСДП, Христианско-демократического союза - Чехословацкой народной партии, а также правоцентристского политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), которое создал и возглавляет Андрей Бабиш.

По мнению политологов, правительственный кризис в республике может усилиться, если Андрей Бабиш, являющийся вторым по размеру состояния чешским миллиардером, не покинет кабинет министров. Против него выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов и давление на СМИ с целью дискредитации политических противников. Милош Земан, отбывающий в четверг с рабочим визитом в Китай, планирует заняться решением вопроса о его отставке 18 мая после возвращения в Прагу.

Между тем Андрей Бабиш отказывается добровольно уходить в отставку и категорически отвергает выдвинутые против него обвинения, называя их политической провокацией перед намеченными на октябрь выборами в Палату депутатов. Ее, как утверждает миллиардер, инициировало руководство ЧСДП.

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Земан, Милош Соботка, Богуслав
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