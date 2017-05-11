Полиция открыла 19 уголовных дел по фактам столкновений 9 мая на Украине

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КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Украинская полиция завела 19 уголовных дел по фактам столкновений во время празднования Дня Победы в стране. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
"По результатам мероприятий (по случаю празднования Дня Победы) возбуждено 19 уголовных дел в восьми регионах", - сказал он на заседании правительства.
Князев уточнил, что полиция завела уголовные дела по статье "Хулиганство", а также по факту нанесения умышленных телесных повреждений средней тяжести и использования запрещенной символики.
Кроме того, за различные правонарушения в управления полиции были доставлены 89 человек. Больше всего в Киеве - 31 человек, в Днепре - 27, в Одессе - 21. Глава Нацполиции также отметил, что в ходе столкновений 9 мая пострадали 8 полицейских.
Всего, по данным силовиков, в праздновании Дня Победы на Украине 8 и 9 мая приняли участие около 700 тысяч человек. Провокации сопровождали праздничные шествия почти по всей стране.
Так, в Киеве шествие "Бессмертного полка" (акция называлась "Никто не забыт, ничто не забыто" - прим. ТАСС) проходило, в том числе, мимо офиса запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН), радикалы из окон здания бросали в колонну дымовые шашки, бутылки, яйца, картофель и пакеты с краской. Кроме того, "отличились" и полицейские, которые не дали участникам памятных мероприятий в столице развернуть копию Знамени Победы. Полицейские также сняли ленты с нескольких ветеранов, однако арестовывать их не стали, а только провели "разъяснительные беседы".
В Одессе несколько сотен горожан прошли колонной "Бессмертного полка" к памятнику Неизвестному матросу. Шествие также не обошлось без провокаций и потасовок между участниками акции, радикалами и правоохранителями. Первый инцидент произошел из-за провокации бывшего лидера одесского "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), который появился рядом с колонной с портретом Романа Шухевича (был главой Украинской повстанческой армии - запрещена в РФ), чем вызвал негодование одесситов. Конфликт удалось пресечь сотрудникам полиции, которые тем не менее позже задержали несколько человек за "ношение коммунистических символов" - красных знамен и георгиевских лент.
В Запорожье националисты отняли у демонстрантов красные флаги. В Николаеве радикалы, как и в Одессе, с портретом Шухевича сопровождали колонну участников памятных мероприятий. В Днепре (бывший Днепропетровск) столкновения участников акции с радикалами произошли из-за красных знамен.
Во Львове, Житомире, Хмельницком, Ровно, Ужгороде и ряде других городов мероприятия прошли без происшествий, так как не носили массовый характер, люди ограничились лишь возложением цветов к мемориалам павших.