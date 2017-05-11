Кремль ориентируется на встречу Путина и Трампа в июле

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Кремль ждет встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в июле на саммите "двадцатки" в Гамбурге.

"Мы ориентируемся на то, что два президента будут одновременно находиться на "двадцатке" в Гамбурге. Это может стать хорошим поводом для их встречи", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.