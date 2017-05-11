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Кремль ориентируется на встречу Путина и Трампа в июле

Международная панорама
11 мая, 13:14 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 11, мая. /ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, встреча может состояться на саммите "двадцатки" в Гамбурге

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Александр Щербак/ТАСС

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Кремль ждет встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в июле на саммите "двадцатки" в Гамбурге.

"Мы ориентируемся на то, что два президента будут одновременно находиться на "двадцатке" в Гамбурге. Это может стать хорошим поводом для их встречи", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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