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Польша хочет выработать нормы реализации Парижского соглашения на конференции в 2018 году

Международная панорама
11 мая, 14:09 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Заместитель министра окружающей среды Польши заявил о необходимости принятия пакета решений по выполнению соглашения после 2020 года на глобальном уровне

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ВАРШАВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша поставила своей целью утвердить нормы реализации Парижского соглашения на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP-24), которая пройдет в 2018 году в республике. Об этом заявил заместитель министра окружающей среды Павел Салек на Европейском экономическом конгрессе в городе Катовице.

"Наши задачи, как польской стороны, которая будет председательствовать на заседании конференции, сделать так, чтобы пакет решений по имплементации соглашения после 2020 года на глобальном уровне был принят в Польше. Это будет нелегко, но мы рассчитываем на сотрудничество с нашими партнерами в Европе и Европейской комиссии", - сказал он. По мнению Салека, несмотря на существующие в сфере защиты климата проблемы и противоречия, шанс найти общее решение есть.

Польшу в этой сфере беспокоит стремление ряда стран еще больше ограничить объемы вредных выбросов, что, по мнению польской стороны, может негативно отразиться на экономическом развитии многих стран. По словам замминистра, республика старается постепенно сокращать использование угля в производстве энергии. "Правда такова, что нам нужно больше времени, учитывая наши особенности. В такой разной Европе у нас свои возможности, которые мы хотим использовать по политическим и историческим мотивам, из соображений энергетической безопасности и безопасности поставок", - отметил Салек.

Парижское соглашение, с которым связаны основные надежды в сфере борьбы с глобальным изменением климата, вступило в силу 4 ноября 2016 года для стран, присоединившихся к договоренности. К 24 ноября документ ратифицировали 139 государств. Цель соглашения не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии.

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