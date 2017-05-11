Климкин обсудил с Пенсом возможность привлечения США к нормандскому формату

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с руководством Соединенных Штатов Америки возможность привлечения США к нормандскому формату переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сообщила в комментарии украинскому агентству УНИАН.

"Безусловно, обсуждался вопрос о привлечении США фактически к нормандскому формату", - заявила она. Беца добавила также, что деталей состоявшихся переговоров не знает, поскольку "делегация пока в полете".

Ранее в Вашингтоне вице-президент Майкл Пенс провел переговоры с главой МИД Павлом Климкиным, после чего состоялась короткая беседа украинского министра и президента США Дональда Трампа. Как сообщили в Белом доме, "президент пообщался с министром иностранных дел, подтвердив поддержку Украины со стороны США и свое желание работать с украинскими партнерами с целью мирного урегулирования конфликта". Пенс в свою очередь подчеркнул, что минские договоренности остаются наиболее реальным путем к миру.