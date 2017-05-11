Фонд госимущества Украины проиграл все суды о долге перед компанией Фирташа

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд Одесской области подтвердил решение Стокгольмского арбитража о долге Одесского припортового завода (ОПЗ) перед компанией Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, чем фактически открыл путь к банкротству предприятия. Об этом заявил и.о. председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Парфененко во время заседания правительства.

"В июле прошлого года арбитражный суд при Стокгольмской торгово-промышленной палате признал требования компании Ostchem и признал долг ОПЗ в сумме $193 млн плюс пеня и штраф, - напомнил Парфененко. - 3 марта текущего года Южненский городской суд Одесской области удовлетворил ходатайство компании Ostchem и дал возможность реализовать решение Стокгольмского арбитража на Украине".

Парфененко отметил, что 10 мая Апелляционный суд Одесской области отклонил все апелляции и ходатайства ФГИ и оставил в силе решение Южненского городского суда, которым можно будет удовлетворить ходатайство Ostchem на территории Украины. "Фактически этим решением открыт путь к банкротству важнейшего градообразующего предприятия - ОПЗ", - сказал и.о. председателя Фонда. При этом он пообещал, что фонд сделает возможное, чтобы сделать невозможным банкротство ОПЗ.

Сумма долга все растет

Стокгольмский арбитраж принял соответствующее решение 11 октября 2016 года. Южненский городской суд Одесской области признал решение Стокгольмского арбитража 3 марта. Согласно октябрьскому решению Стокгольмского арбитража, ОПЗ обязан вернуть Ostchem $193,36 млн основного долга, $57,8 млн - начисленной пени за просрочку платежей. Кроме этого, на сумму задолженности ОПЗ по решению Стокгольмского суда с 12 июня 2016 будет начисляться 7,5% годовых как плата за пользование деньгами. Международный суд также обязал завод возместить судебные расходы компании Ostchem - €670 тысяч и услуги арбитража - €240 тысяч.

С 2012 года компания Ostchem была единственным поставщиком газа на ОПЗ, а другие компании Фирташа - с марта 2013 года были монопольными покупателями продукции завода. Долг за газ образовался по контракту с Ostchem в сентябре-декабре 2013 года. В это время, утверждают украинские источники, российский "Газпром" снизил цену газа для Ostchem с $430 до $265 за тыс. куб. м. Но для ОПЗ компания Фирташа продолжала продавать газ по $430, хотя газ по льготной цене закачивался структурами Фирташа в подземные хранилища.

ОПЗ - один из крупнейших на Украине производителей аммиака. Специализируется также на производстве карбамида, азотных удобрений и является единственным в стране терминалом по перевалке аммиака на морские суда. Кроме того, ОПЗ - монополист украинского рынка по приему, охлаждению и перегрузке аммиака и является конечным звеном аммиакопровода Тольятти - Горловка - Одесса.