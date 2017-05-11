В Днепре полиция возбудила дело после поджога офиса "Оппозиционного блока"

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Полиция Днепропетровской возбудила уголовное дело по факту поджога офиса "Оппозиционного блока" в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом сообщила спикер областной полиции Анна Старчевская.

"На сегодня у нас возбуждено уголовное дело по части второй статьи 194 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное повреждение или уничтожение имущества путем поджога", - сказала она в эфире телеканала "112. Украина".

По словам Старчевской, на месте происшествия следователи изъяли бутылку с неизвестным веществом, которое и могло стать причиной задымления помещений офиса. "Экспертиза установит, что именно было в этой бутылке", - заверила она, добавив также, что на данный момент у полиции нет информации о поджигателях.

Кроме того, спикер областной полиции отметила, что в момент происшествия людей в офисе людей.

Ранее в четверг в пресс-службе "Оппозиционного блока" сообщили о том, что неизвестные ночью кинули бутылки с зажигательной смесью в офис партии в Днепре, а затем скрылись с места происшествия. Депутат горсовета Днепра от оппозиции Сергей Суханов обвинил в поджоге радикалов, которые подобным образом "пытаются насадить атмосферу страха и террора, ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан Украины, конституционный и правовой порядок". В этой связи в партии потребовали от президента Украины, Генпрокуратуры и сотрудников правоохранительных органов обратить внимание на разгул радикализма и беззакония в Днепре и восстановить правопорядок.

Это не первый подобный инцидент в Днепре за последнее время. Так, по словам Суханова, за последний месяц националисты повредили 27 палаток "Оппозиционного блока", в которых проходил сбор подписей в поддержку "мира и развития страны". Кроме того, 9 мая, в День Победы, в результате столкновения участников празднования и радикалов в Днепре пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских.