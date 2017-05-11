МИД Абхазии осудил США за запрет поддержки стран, признавших Абхазию и Южную Осетию

СУХУМ, 11 мая. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. МИД Абхазии осудил администрацию США за законодательный запрет поддержки стран, признавших Абхазию и Южную Осетию. Об этом говорится в комментарии ведомства, распространенном в СМИ в связи с подписанным Дональдом Трампом новым федеральным бюджетом США, в котором прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии. Пункт под заголовком "Оккупация грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии" запрещает оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.

"Вызывает сожаление, что новая американская администрация пошла по тупиковому пути поддержки абсурдных требований Грузии, предполагающих еще большую блокаду и международную изоляцию Республики Абхазия. Выставляя себя защитниками свободы и прав человека во всем мире, лидеры США на деле проводят неприкрытую политику двойных стандартов, осуществляя на практике политическое и финансовое давление на неугодные им государства, а также применяя всевозможные ограничения и санкции в отношении неугодных им граждан", - подчеркивает МИД Абхазии.

Как отмечают в ведомстве, диалогу между сторонами может способствовать только признание и адекватное восприятие сложившихся политических реалий на Южном Кавказе. "Политика международной изоляции Абхазии лишь затрудняет достижение этой цели и сводит на нет усилия, предпринимаемые участниками женевских дискуссий", - пояснили в МИД.

В соответствии с новым федеральным бюджетом США государственным ведомствам США запрещено предпринимать действия, направленные на поддержку "российской оккупации" этих регионов. Кроме того, закон обязывает министерство финансов США разработать необходимые инструкции для международных финансовых институтов с тем, чтобы исключить возможность реализации каких-либо программ (кредитов, долгов, гарантий), нарушающих территориальную целостность и суверенитет Грузии.