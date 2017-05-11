Президент Молдавии уверен, что отставка мэра Кишинева произойдет в этом году

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КИШИНЕВ, 11 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что обвиняемый в некомпетентности мэр Кишинева Дорин Киртоакэ будет отправлен в отставку уже в этом году. Об этом глава государства заявил в четверг после того, как первым поставил подпись за проведение подобного плебисцита.
"Я твердо уверен, что в этом году Киртоакэ покинет свою должность", - сказал президент. Глава государства призвал горожан последовать своему примеру. "Мы все видим, что происходит в городе, мы все свидетели этого хаоса. Давайте выгоним этого постыдного мэра", - обратился Додон.
11 мая Центральная избирательная комиссия выдала подписные листы инициативной группе, у которой теперь есть 60 дней для того, чтобы собрать необходимые 62 тыс. подписей (не менее 10% жителей столицы).
Деятельность Киртоакэ на посту мэра Кишинева неоднократно подвергалась критике, его освистывали во время публичных выступлений, когда он пытался представить отчет о руководстве столицей. В апреле муниципальные советники удостоили его звания "Бездельник и вредитель года" за плохую организацию работ по ликвидации последствий снежного циклона, обрушившегося на Молдавию.
Градоначальник, со своей стороны, жалуется на городские проблемы, отсутствие денег в бюджете и взяточничество. В последнее время в мэрии разразилась серия коррупционных скандалов, в ходе которых были арестованы вице-мэр Нистор Грозаву и глава городского управления транспорта Игорь Гамрецкий. Осенью прошлого года был взят с поличным при получении взяток другой заместитель Киртоакэ - Владимир Котец. Молдавские СМИ также публиковали фотографии построенных чиновниками мэрии особняков, стоимость которых в сотни раз превышает размер их заработной платы.