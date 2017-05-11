Как живет японский премьер Абэ: путеводитель по Токио и окрестностям для первых лиц

Для того, чтобы узнать о деятельности главы государства, достаточно посмотреть выпуск новостей, однако личная жизнь любого лидера обычно скрыта от общественности и становится предметом коридорных сплетен. Немного по-другому дело обстоит в Японии, где благодаря вездесущим журналистам можно почти наверняка установить некоторые подробности образа жизни премьер-министра.

Ознакомившись с сообщениями газет, корреспондент ТАСС отправился по стопам Синдзо Абэ и посетил рестораны, где за закрытыми дверями премьер беседует со своими самыми близкими сторонниками, отведал его любимый рамен на свиных ребрышках, полюбовался на Фудзи недалеко от загородной виллы главы правительства и узнал, где стрижется премьер-министр.

Квартира по соседству

Чтобы узнать побольше о личной жизни премьера, далеко идти не придется. По крайней мере, автору этого репортажа. Дело в том, что квартира главы правительства, где он живет с супругой Акиэ и мамой Ёко, находится в элитном доме буквально в 15 минутах пешим ходом от представительства ТАСС в Токио – квартале Томигая района Сибуя.

Вообще у главы правительства, конечно же, есть официальная резиденция, расположена она во дворе комплекса правительственных зданий в центре города. Однако, как пишут газеты, премьер предпочитает оставаться у себя дома, хотя иногда ночует и в рабочей резиденции.

Конечно, на подъезде трехэтажного дома, затесавшегося среди типичных для японской столицы небольших частных домиков, не висит табличка с надписью "здесь живет премьер-министр", но исходя из количества полицейских, наличие которых за исключением опорных пунктов "кобан" вообще непривычно для жилых районов японских городов, нетрудно поверить в соседство с первым лицом японской политики.

Подойти вплотную к дому не получится: подъезды с обеих сторон переулка перекрыты полицией. Но никто не мешает прогуляться по соседним улочкам. В принципе кроме усиленной охраны ничего не говорит о проживании тут премьера. Обычный, хотя и запредельно дорогой, жилой район, каких много в центре Токио.

На парковках домов стоят обычные "Тойоты" и шикарные "Лексусы", за углом идет стройка. Если пройти буквально пару минут в сторону парка "Ёёги", народу становится больше – улица Инокасира буквально усыпана модными магазинчиками и ресторанами. По другую сторону можно наткнуться на ветхую лавку с сакэ и вином или на одно из самых популярных, судя по опросам женских журналов, токийских кафе Path.

Когда находишься в таком тихом районе даже не верится, что стоит пройти всего пять минут до крупного концертного зала "Бункамура", а за ним – известная на весь мир станция "Сибуя" с самым загруженным перекрестком мира, самым верным псом Хатико и десятками тысяч офисных служащих, японских и иностранных туристов, снующих туда-сюда.

Рамэн, угорь и китайская кухня

Желающим увидеть Токио и его окрестности такими, какими их наблюдает сам Абэ, непременно захочется и перекусить по-премьерски. Каждый день во всех газетах публикуют график главы правительства на прошлый день.

К примеру, в выпуске газеты "Иомиури" от 11 мая написано, что днем ранее в 13:52 он прибыл на станцию Токио, откуда в 14:00 отправился на "синкансэне" в Киото, куда приехал в 16:17. Закончив дела в древней столице Японии, Абэ в 19:05 сел на "синкансэн" в Токио, а в 21:44 уже был дома в районе Томигая. Это только небольшой отрывок, с не меньшей педантичностью фиксируется все его официальные встречи и посещения, к примеру, ресторанов.

Если проанализировать эти отчеты, выясняется, что чаще всего – примерно раз в месяц – он ходит в ресторан "Оригами" в лобби отеля Capitol Hotel Tokyu ("Кэпитол хоутэл токю"), что неудивительно, ведь расположен он почти вплотную к правительственному офису в районе Касумигасэки.

Если верить публикациям в газетах, его любимое блюдо в меню – китайская лапша на свиных ребрышках "пакомэн" за 2730 иен (около $24). Когда заказываешь "любимый пакомэн премьера", официант понимающе улыбается.

Максимально простое и вкусное блюдо – свиной бульон, китайская лапша аль-денте и поджаренная в панировке из крахмала свиная отбивная из префектуры Кагосима, порезанная для удобства на тонкие полоски. К массивной миске подают тарелку с приправами, нарезанным зеленым луком и маслом.

Безусловно, вкусный рамен, но при желании вдвое дешевле и, возможно, вкуснее можно поесть в уличной забегаловке "Цута", заслужившей мишленовскую звезду, в районе Сугамо.

Впрочем, отведать тут можно и целый комплексный ужин, самый простой обойдется в 5900 иен (около $52) плюс вино, цена за бутылку легко может превысить и 50 000 (около $440), и 100 000 иен (около $880).

Другое популярное у премьера место – китайский ресторан "Акасака хантэн", расположен недалеко от станции метро Акасака-мицукэ. Заведение из разряда попроще, бизнес-ланч здесь можно взять всего за 1500-2000 иен (примерно $13-18), хотя ужин будет стоить втрое дороже. Примечательно, что расположен этот ресторан прямо на людной улице с десятками ресторанов и баров, где всегда ходят толпы зевак.

В своих многочисленных поездках по стране премьер обычно выбирает для обеда места попроще. К примеру, в городе Канадзава в префектуре Исикава Абэ направился прямиком на рыбный рынок Омитё, где заглянул в неприметный ресторанчик "Омитё сёкудо".

Для обычного туриста самое лучшее время для посещения - вечер. Все торговые лавки, конечно, уже закрыты, зато по пустынным улицам рынка можно прогуляться, не толкаясь в толпе. Ко входу в ресторан приходится протискиваться через узкий проход между торговыми рядами. Над кассой на входе висит фото премьера за столом, за спиной у него стоят сотрудники заведения.

Как выяснилось, премьер заходил сюда пару лет назад и заказал "унадзю" - жареного речного угря в сладком соусе на подушке из риса. В меню блюдо за 1680 иен (около $15) числится, но на этот раз угорь закончился. По совету официанта пришлось заказать ассорти сасими, в которое входит свежий лосось, тунец, скумбрия, желтохвост, креветки, осьминог и икра морского ежа "уни" - все в сыром виде. На одного такое блюдо обойдется в 980 иен (около $8,5), а на двоих на тысячу больше. За дополнительные 380 иен (около $3,3) можно получить плошку риса, супа мисо из соевой пасты и тарелочку японских солений и водорослей.

Пиво (500 с лишним иен за бокал) или другой алкоголь, кстати, премьер тогда не брал и запивал все обычной водой.

Тем же, кто хочет почувствовать себя на месте главы правительства во время приема пищи, но не собирается тратить деньги, можно купить в магазине шоколадный батончик "Буракку санда" всего за 32 иены (около 30 центов). Говорят, это его любимое лакомство.

Гольф на склонах Фудзи

Отдельная тема для японской политики в целом и Синдзо Абэ, в частности, – гольф. Без знаний простейших правил этой игры порой с трудом можно понять даже заявления премьера, к примеру, на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Тогда Абэ сказал, что вряд ли сравнится в умении бить по мячу с американским лидером, но сдаваться и "нарезать дистанцию" не собирается.

Он имел в виду, что всегда смотрит вперед и стремится одним ударом добить до лунки, даже если понимает, что сделать это практически невозможно. Кто знает, может такой подход у него и в политике, а не только на поле для гольфа.

Гольф очень популярен в Японии. Несмотря на малую площадь страны, поля есть по всей стране за пределами городов и в самом центре мегаполисов. Нередко на платформе метро можно встретить задержавшегося на работе офисного служащего, тщательно отрабатывающего технику удара, рассекая воздух зонтиком-тростью.

Большой поклонник этого вида спорта с налетом элитарности – японский премьер Абэ. Одно из излюбленных им полей для гольфа расположено в префектуре Яманаси, недалеко от частной загородной виллы главы правительства - Fujizakura Country Club ("Фудзидзакура кантри клаб").

Каким видом любуется во время игры с политиками, друзьями или бизнесменами сам премьер-министр, могут легко представить все, кто смотрел фильм "Трудности перевода" (Lost in Translation, 2003) Софии Копполы. Герой Билла Мюррея бьет клюшкой по мячу на фоне Фудзи в соседнем гольф-клубе Kawaguchiko Country Club ("Кавагутико кантри клаб").

Немного с другого ракурса видом этого вулкана можно полюбоваться с противоположного берега озера Кавагути, на водной глади которого в ясный день почти в полную высоту отражается Фудзи.

Стрижка, стоматолог и фитнес

От внимательного читателя японских газет мало что можно утаить из жизни премьер-министра. Журналисты подсчитали, что стрижется глава правительства примерно раз в месяц в парикмахерской Hair Guest в районе Сибуя, спортом занимается в среднем каждую третью неделю в фитнес-клубе Nagomi Spa and Fitness ("Нагоми спа энд фитнэс") в отеле Grand Hayatt ("Гран хаят") в районе Роппонги, а стоматолога навещает в здании парламента в перерывах между заседаниями.

Кирилл Агафонов