Глава минобороны ФРГ не намерена уходить в отставку на фоне скандала в Бундесвере

БЕРЛИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен не считает скандал с радикально настроенными военными Бундесвера поводом для ухода в отставку. Об этом она заявила в интервью газете Stern.

"Нет", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, не стоит ли главе ведомства подать прошение об отставке. "Это гипотетический вопрос. Момент еще не настал. Вызовом для меня сейчас является расследование инцидента, - добавила она.

По ее словам, минобороны ФРГ предстоит запустить в вооруженных силах реформу образования и воспитания, чтобы свести к минимуму риск появления в рядах Бундесвера праворадикальных экстремистов.

27 апреля стало известно, что кадровый военнослужащий немецкой армии на протяжении года выдавал себя за беженца. Он придерживался праворадикальных взглядов и, как предполагает прокуратура, готовил террористический акт на территории ФРГ и мог иметь сообщников, также из рядов Бундесвера.

Кроме того, 6 мая еженедельник Spiegel сообщил о том, что в одном из гарнизонов Бундесвера, расположенном в городе Донауэшинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг), эксперты нашли витрину со стальными касками времен Третьего рейха и атрибутикой вооруженных сил нацистской Германии.