Около 2,8 млн человек вынужденно покинули восток Украины с начала конфликта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Около 2,8 млн жителей Украины покинули зону конфликта на востоке страны с 2014 года: более 1,5 млн человек были перемещены внутри страны, около 1,2 млн - переместились на территорию РФ и 100 тысяч - в Белоруссию. Об этом в четверг журналистам сообщил глава представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца в РФ Даврон Мухамадиев.

"На сегодняшний день на территории Украины, я имею в виду центральную часть Украины, находятся более 1,5 млн перемещенных лиц с юго-востока Украины. Это первый блок. Вторая большая группа - это 1,2 млн человек, по данным управления Верховного комиссара по делам беженцев, которые с начала кризиса, с апреля-мая 2014 года до сегодняшнего дня переместились на территорию РФ", - сказал он.

Мухамадиев добавил, что еще около 100 тысяч человек переместились на территорию Белоруссии.