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Лидер непризнанного Косова назначил внеочередные парламентские выборы на 11 июня

Международная панорама
11 мая, 15:59 дата обновления: 11 мая, 16:13 UTC+3

Перед принятием соответствующего решения Хашим Тачи провел встречу с представителями всех политических объединений

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БЕЛГРАД, 11 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи назначил внеочередные парламентские выборы на 11 июня. Об этом сообщил в четверг косовский портал RTK.

После консультаций с политическими лидерами непризнанного государства Хашим Тачи назначил досрочные парламентские выборы на 11 июня, говорится в сообщении. В свою очередь агентство Reuters сообщило, что Тачи направил в ЦИК Косово письмо, в котором назначил выборы на 11 июня. "Досрочные выборы в парламент пройдут 11 июня 2017 года", - говорится в письме Хашима Тачи Центральной избирательной комиссии Косова, сообщает агентство.

Перед этим Тачи провел встречу с представителями всех политических объединений. Большинство участников встречи высказались за проведение выборов 11 июня.

В среду Хашим Тачи распустил косовский парламент после того, как тот проголосовал за недоверие правительству Исы Мустафы. Лидер Косова сразу после заседания парламента о недоверии правительству подписал документ о роспуске парламента, внеочередные парламентские выборы должны быть назначены в 45-дневный срок.

За петицию о недоверии правительству Исы Мустафы проголосовали 78 депутатов в 120-местном парламенте. Всего на заседании присутствовали 115 народных избранников, при этом против вотума недоверия голосовали 34 депутата, еще трое воздержались. За недоверие правительству проголосовали представители оппозиции, Демократической партии Косово, лидером которой является Тачи, а также представители сербского меньшинства края. Против вотума недоверия голосовали лишь депутаты "Демократического союза" Косова.

Предложение о недоверии правительству ранее внесло оппозиционное движение "Инициатива для Косово", которую поддержали депутаты "Альянса за будущее Косово" и движения "Самоопределение", а также отдельные представители правящей коалиции. Оппозиция заявляла, что правящая коалиция Демократической партии Косовв и "Демократического союза", а также сторонники национальных меньшинств не смогли решить существенные проблемы, с которыми столкнулось Косово, в связи с чем самопровозглашенная республика более года находится в политическом кризисе.

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