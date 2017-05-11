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В ООН заинтересованы в успехе меморандума о зонах деэскалации в Сирии

Международная панорама
11 мая, 16:00 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Советник спецпосланника генсека ООН заявил, что в настоящее время в Женеве обсуждается вопрос о том, "как сделать это соглашение работающим"

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ЖЕНЕВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Гуманитарные структуры ООН заинтересованы в успешном претворении в жизнь подписанного в Астане меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Об этом сообщил на брифинге в Женеве советник спецпосланника генерального секретаря ООН Ян Эгеланн, подводя итоги состоявшегося в женевской штаб-квартире ООН очередного заседания целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии.

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"Россия, Турция и Иран объяснили нам сегодня и вчера во время встреч, что они будут работать очень открыто и активно с ООН и гуманитарными партнерами над выполнением этого соглашения, - сказал Эгеланн. - У нас все еще есть миллион вопросов и озабоченностей, но не думаю, что мы можем позволить себе роскошь дистанцироваться от него и предрекать ему провал. Нам нужно, чтобы оно достигло успеха".

Советник подчеркнул, что в настоящее время в Женеве обсуждается вопрос о том, "как сделать это соглашение работающим", чтобы "зоны деэскалации работали на благо мирных жителей". В частности, необходимо, пояснил он, договориться, "кто будет контролировать безопасность, вести мониторинг и представлять гарантии, чтобы была обеспечена свободная доставка гуманитарной помощи" в эти районы. "На России, Иране и Турции лежит большая ответственность, но такая же ответственность лежит на нас, чтобы попытаться изменить жизнь в этих районах", - подчеркнул Эгеланн.

Он сообщил также, что, по имеющимся у него "многочисленным сообщениям", с 4 мая, когда в Астане был подписан меморандум о зонах деэскалации, "бои и воздушные атаки в Сирии уменьшились, что само по себе позитивно".

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане 3-4 мая договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

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