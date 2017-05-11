Прокуратура Украины предоставила Януковичу все возможности для участия в суде 18 мая

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КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Прокуратура Украины предоставила бывшему президенту Украины Виктор Януковичу все возможности для участия в судебном заседании 18 мая по видеосвязи. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Оболонский районный суд Киева предоставил экс-президенту Виктору Януковичу три варианта видеосвязи с судом, где бы он ни находился в момент судебного заседания. Соответствующее письмо-разъяснение направлено адвокатам экс-президента", - написала она в Facebook со ссылкой на представителя государственного обвинения в суде, прокурора Военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.
Сарган также подчеркнула, что "на сегодняшний день Януковичу предоставлены все возможности участвовать в суде 18 мая по видеосвязи". "Все теперь зависит от стороны защиты", - добавила она. В прокуратуре, по словам Сарган, убеждены, что "участие Януковича в подготовительном судебном заседании предполагается не посредством международной правовой помощи, поэтому нет необходимости суду обращаться в государственные органы РФ".
В Оболонском районном суде Киева 4 мая состоялось первое подготовительное заседание по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене. В ходе него было рассмотрено несколько ходатайств. В частности, суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе в формате видеосвязи. Следующее заседание назначено на 18 мая.