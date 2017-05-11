Додон 9 мая обсудил с Путиным активизацию двустороннего сотрудничества

КИШИНЕВ, 11 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что ходе прошедшего на этой неделе визита в Москву обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы активизации сотрудничества между двумя странами.

"Мы уделили внимание повестке двусторонних отношений. Уже достигнуты успехи в том, что касается возобновления экспорта, решения проблем трудовых мигрантов. Мы вышли с просьбой продолжить открытие доступа на российский рынок молдавским предприятиям, с одной стороны, а с другой - продолжить решение проблем работающих в России наших соотечественников", - сказал в четверг Додон журналистам.

Перед визитом в Москву, где он принял участие в Параде Победы, Додон сообщил корреспонденту ТАСС, что активизация отношений с Россией позволила Молдавии значительно увеличить своей экспорт.

"Мы нацелены на возобновление наших стратегических и партнерских отношений с Россией. Только за этот год нам удалось достичь важных договоренностей, решить много проблем в области торговли и миграции", - сказал Додон. По его словам, в первом квартале 2017 года рост молдавского экспорта в Россию составил 42%, в том числе поставки вина увеличились почти в 5 раз, а яблок - в 7,3 раза. Это, по словам президента, значительно компенсировало спад в 2014-2016 гг.

Додон обратил внимание, что поставки в Россию яблок, одной из ключевых товарных позиций в республике, превышают экспорт этого продукта в страны ЕС более чем в 260 раз.

Ранее глава Молдавии заявлял, что его страна не сможет выжить без стратегического партнерства с Россией. Он осуждал попытки правящей в Молдавии коалиции проевропейских партий форсировать сближение с ЕС за счет сворачивания отношений с Россией. В результате такой политики, по его мнению, Молдавия практически потеряла своей стратегический рынок в России, а полноценную замену в лице ЕС так и не нашла.