Рабочие во Франции пригрозили взорвать завод в случае банкротства

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники завода GM&S Industry по производству автокомпонентов во Франции объявили о "минировании" цехов при помощи газовых баллонов и канистр с бензином в знак протеста против крайне низкого объема заказов, из-за которого предприятие стоит на грани банкротства. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По данным AFP, рабочие также распилили газовым резаком один из промышленных прессов и пригрозили испортить еще один, если руководство автоконцерна PSA Peugeot Citroen и компании Renault, которые являются основными заказчиками, не примет меры по восстановлению работы завода. По мнению рабочих, причиной проблем является именно нежелание этих автопроизводителей вести конструктивные переговоры.

"Мы не хотим больше ждать ни минуты, - приводит агентство заявление представителя профсоюза. - Уже полгода идет борьба, и нас расстраивает, что все дошло до такого, но сейчас (над нами) нависла угроза полной ликвидации. Если это произойдет, мы не отдадим завод нетронутым".

Протестующие, в частности, требуют встречи с руководством PSA и Renault, а также с избранным президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В общей сложности на заводе, расположенном неподалеку от города Ля-Сутерен в центральной части страны, числятся 279 сотрудников. Из-за финансовых проблем 2 декабря на нем был введен режим внешнего управления. По данным AFP, годовой объем заказов со стороны PSA и Renault снизился примерно до €16 млрд, в то время как на предприятии требуют повысить его до уровня €40 млрд в год.

Переговоры с заказчиками по урегулированию кризиса, проводившиеся на протяжении нескольких недель при участии правительства страны, ни к чему не привели: 10 мая руководство британской GM&S Industry, которой принадлежит завод, объявило об их провале. Таким образом, отмечает AFP, если ситуация не изменится, то 23 мая должна произойти принудительная ликвидация предприятия.