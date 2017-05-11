Власти Грузии намерены внести Юрия Лужкова в черный список

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Власти Грузии собираются запретить бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову въезд в страну, внеся его в так называемый черный список. Об этом, как сообщило агентство "Новости-Грузия", заявил заместитель министра внутренних дел страны Шалва Хуцишвили.

По данным агентства, на прошлой неделе Лужков вместе со своей супругой Еленой Батуриной посещали Грузию в качестве туристов. "То, что произошло на этом этапе, было обусловлено тем, что в свое время Лужков не был включен в такой список. Мы внесем его в этот список, и он не сможет приехать в Грузию", - приводит агентство заявление главы МВД.

Еще занимая пост мэра Москвы Лужков посещал Южную Осетию и Абхазию. Так, в 2009 году он лично принимал участие в открытии школы в новом микрорайоне "Московский", построенном на северной окраине югоосетинской столицы. Как отмечает "Новости-Грузия", в этот период времени некоторые депутаты грузинского парламента требовали запретить Лужкову въезд в Грузию, но этого не произошло.

Абхазия и Южная Осетия впервые признаны Российской Федерацией 26 августа 2008 года после военной агрессии Грузии на Цхинвал. Вслед за Россией независимость этих республик признали Никарагуа, Венесуэла, островные государства Науру, Тувалу и Вануату, Тбилиси же объявил обе республики "оккупированными" территориями. В Грузии также действует закон "Об оккупированных территориях", который предусматривает административное и уголовное наказание иностранцев за посещение Абхазии или Южной Осетии.