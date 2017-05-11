Тереза Мэй 15 мая ответит на вопросы избирателей в Facebook

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ЛОНДОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в предстоящий понедельник, 15 мая, примет участие в живом общении с избирателями и ответит на их вопросы в Facebook. Как сообщило агентство Press Association, ответы премьера на вопросы пользователей прозвучат в эфире сервиса видеотрансляций Facebook Live.
Посредником в общении премьера с избирателями станет известный ведущий авторского политического шоу на телеканале ITV Роберт Пестон. Эфир начнется в 15:00 по британскому времени (17:00 мск) и продлится 45 минут.
По утверждению Press Association, приглашения принять участие в аналогичных онлайн-сессиях общения с населением через сервис Facebook Live также были направлены и всем другим лидерам крупных политических партий страны.
Ранее Мэй отказалась от участия в прямых теледебатах вместе с руководителями других политических сил. Казалось, что она будет ограничиваться лишь выступлениями перед сторонниками возглавляемых ею тори во время поездок по стране в рамках агитационной кампании, проводимой перед намеченными на 8 июня досрочными всеобщими выборами. Общение же с избирателями в онлайн-режиме должно оживить предвыборную кампанию правящей Консервативной партии, считающейся заведомым фаворитом борьбы за право сформировать новое правительство.