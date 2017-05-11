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Директор нацразведки США назвал РФ "одной из главных угроз" США

Международная панорама
11 мая, 17:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

По словам Дэниела Коутса, Россия представляет собой полноправного игрока в киберпространстве и представляет угрозу для дипломатической, военной, коммерческой и критической инфраструктуры США

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ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Россия представляет одну из главных угроз для США.

Такая точка зрения содержится в распространенном заявлении директора Национальной разведки США Дэниела Коутса перед слушаниями в спецкомитете Сената Конгресса по разведке.

"Россия представляет собой полноправного игрока в киберпространстве, который остается одной из главных угроз правительству США, дипломатической, военной, коммерческой и критической инфраструктуре", - сказал он.

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