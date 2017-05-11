Директор нацразведки США назвал РФ "одной из главных угроз" США

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Россия представляет одну из главных угроз для США.

Такая точка зрения содержится в распространенном заявлении директора Национальной разведки США Дэниела Коутса перед слушаниями в спецкомитете Сената Конгресса по разведке.

"Россия представляет собой полноправного игрока в киберпространстве, который остается одной из главных угроз правительству США, дипломатической, военной, коммерческой и критической инфраструктуре", - сказал он.