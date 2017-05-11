Махмуд Аббас встречался с Дональдом Трампом

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что встречался с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заручиться его поддержкой и помощью в разрешении палестино-израильского противостояния.

"Я принял приглашение президента США Дональда Трампа встретиться с ним в Белом доме и выразить нашу полную готовность сотрудничать в принятии всевозможных решений для заключения исторического мирного (палестино-израильского) договора, который положит конец противоборству между нами и израильтянами", - сказал Аббас по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом Аббас отметил, что Палестина приветствует желание Трампа помочь разрешению арабо-израильского конфликта. "Мы приветствуем желание Трампа помочь найти решение конфликта между нами и израильтянами", - сказал палестинский лидер.

Президент США Дональд Трамп 3 мая провел переговоры с Аабассом, заявив о приверженности работать с представителями Израиля и Палестины для достижения мирного соглашения между двумя сторонами.

"Я привержен работать с Израилем и палестинцами для достижения мирного соглашения, - отметил он во время совместного выступления с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Белом доме. - Мы хотим установить мир между Израилем и палестинцами. И у нас это получится".

Президент также отметил необходимость для палестинских и израильских лидеров найти пути предотвращения насилия в регионе. Также он заявил о начале процесса переговоров, которые могут привести к мирному соглашению между Израилем и Палестиной, пообещав сделать все необходимое, в том числе и осуществление полномочий третейского судьи, для достижения мира между Палестиной и Израилем. При этом Трамп подчеркнул, что мирное соглашение между Израилем и Палестиной невозможно достичь без ликвидации террористической организации "Исламское государство".

В свою очередь Аббас на переговорах с Трампом выразил надежду на признание израильскими властями его страны и заключение между двумя государствами мирного соглашения.

Аббас подчеркнул, что "хочет добиться всеобъемлющего и справедливого мира, основанного на представлении о двух государствах". По его словам, столица "палестинского государства в границах 1967 года" должна находится в Восточном Иерусалиме. Президент Палестины отметил, что такой мир "приведет к нормализации отношений между Израилем и арабскими, мусульманскими странами", а также позволит бороться с терроризмом и нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).