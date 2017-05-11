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Украина подтвердила обязательство вывезти свои радиоактивные отходы из РФ

Международная панорама
11 мая, 17:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, мая. /ТАСС

Правительство Украины обещает ускорить работы по сооружению хранилища отходов в стране

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КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Правительство Украины ускорит работы по сооружению хранилища радиоактивных отходов, чтобы выполнить обязательства перед РФ и забрать свои отработанные радиоактивные материалы. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"Мы обязаны забрать из России отработанные радиоактивные материалы. Их раньше Украина отправляла на переработку и 20-летнее хранение в Челябинск. Срок возврата материалов несколько раз переносили из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры, сначала на 2016 год, а впоследствии - на 2018-й", - сообщил он на своей странице в Facebook. На сегодняшнем заседании кабинета министров были приняты решения, которые усовершенствуют финансовый механизм по обращению с радиоактивными отходами и позволят начать строительство соответствующего хранилища, отметил Семерак.

Ранее украинский регулятор в сфере атомной энергии Украины заявлял, что Украина планирует к 2018 году построить хранилище для долгосрочного хранения остеклованных радиоактивных отходов, образованных вследствие переработки топливных сборок украинских АЭС на территории РФ.

Украина с 2013 года должна была начать прием из России первых тонн своих ядерных отходов, но необходимое для этого хранилище для них до сих пор не построено. Ежегодно Украина платит РФ за услуги по хранению и переработке облученных сборок около $200 млн.

Вывоз облученного ядерного топлива из Украины в Россию осуществляется в рамках межправительственного соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, которое было заключено в январе 1993 года. Договоренности предусматривают ввоз на территорию РФ такого топлива на временное хранение и переработку с последующим возвратом на Украину остеклованных высокоактивных отходов.

Последующее хранение отходов запланировано в специальном поверхностном хранилище на Украине. Местом размещения хранилища для безопасного хранения отходов и их подготовки к захоронению в геологических формациях определен строящийся комплекс "Вектор" в чернобыльской зоне отчуждения. В будущем Украина планирует полностью отказаться от вывоза облученного топлива в Россию, для чего в чернобыльской зоне будет сооружено централизованное хранилище отработавшего топлива сухого типа.

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