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В Австрии главу МИД обвинили в хождении по "трупам" политических соратников

Международная панорама
11 мая, 18:10 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Председатель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Себастьян Курц вытеснил в отставку вице-канцлера и министра экономики Райнхольда Миттерленера со всех политических постов

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Хайнц-Кристиан Штрахе

Хайнц-Кристиан Штрахе

© EPA/LISI NIESNER

ВЕНА, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Глава МИД Австрии и главный кандидат на пост председателя Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц идет по "трупам" не только своих политических оппонентов, но и однопартийцев. Об этом заявил председатель правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе, реагируя на неожиданную отставку вице-канцлера и министра экономики Райнхольда Миттерленера со всех политических постов и с должности главы консервативной АНП.

"Курц идет по "трупам" в политике, даже внутри своей партии. Это тревожный сигнал, который многое говорит о его человеческих качествах", - написал Штрахе на своей странице в Facebook. "Не могу себе даже представить, чтобы австрийцы хотели видеть такого бессовестного и нечестного человека (у руля партии и страны - прим. ТАСС). Курц сначала послал своих вассалов, чтобы они проложили ему беспрепятственный путь к руководству Австрийской народной партией, а теперь вытеснил в отставку Миттерленера, который в прошлом году пережил тяжелую личную трагедию (после продолжительной болезни скончалась одна из его дочерей - прим. ТАСС)", - добавил лидер АПС.

10 мая Миттерленер заявил, что уходит с поста вице-канцлера, министра науки, научных исследований и экономики, а также председателя Австрийской народной партии. Он объяснил свое решение тем, что хочет защитить себя от грязной кампании, которая развернулась против него среди некоторых однопартийцев и в СМИ, косвенно указывающих на необходимость смены председателя.

Перспектива правительства

Разговоры об отставке вице-канцлера продолжались в Австрии последние полгода. Многие обозреватели отмечали, что АНП нужно придать новый импульс в преддверии грядущих в 2018 году парламентских выборов. Эксперты называли преемником Миттерленера во главе одной из старейших политических сил молодого, энергичного и самого популярного члена правительства - министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Себастьяна Курца. Правда, сам Курц заявлял, что пока не готов возглавить партию.

В этой связи в Австрии с тревогой ожидают воскресенья, когда правление АНП должно будет определить своего будущего руководителя. От него будет зависеть два вопроса: захочет ли он продолжить работу коалиционного правительства, где портфели министров равномерно распределены между АНП и Социал-демократической партией Австрии (СПА), или же он предложит провести досрочные парламентские выборы осенью текущего года.

Председатель СПА и канцлер Кристиан Керн ранее подчеркнул, что намерен продолжить работу существующего кабинета министров с действующим партнером по коалиции.

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