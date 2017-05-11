Reuters: экс-конгрессмен Майк Роджерс может стать главой ФБР

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Экс-конгрессмен Майк Роджерс рассматривается на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) США, ставшего вакантным во вторник после увольнения Джеймса Коми. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
С 2001 по 2015 года Майк Роджерс был членом Палаты представителей Конгресса США от штата Мичиган. Он также в течение четырех лет занимал пост председателя комитета Палаты представителей по разведке. До прихода в политику он служил в рядах армии США, а затем работал специальным агентом ФБР в Чикаго, где специализировался на борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Ранее американским СМИ сообщили, что среди возможных сменщиков Коми числятся бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и бывший начальник Управления полиции Нью-Йорка Рэй Келли, и. о. главы ФБР Эндрю Маккейб, руководители ряда подразделений Бюро Пол Эббейт, Майкл Андерсон и Адам Ли.