СМИ: французского журналиста депортируют из Турции за пропаганду деятельности РПК

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Власти Турции задержали французского фотографа Матиаса Депардона на юго-востоке страны по обвинению в пропаганде деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции). Об этом сообщило агентство Dogan.
По его информации, Депардон, который проживает в Турции, в минувший понедельник вместе со своим переводчиком поехал в город Хасанкейф, расположенный в провинции Батман, для того, чтобы сделать снимки для издания National Geographic. Там он был задержан вместе с переводчиком по обвинению в причастности к пропаганде РПК на своих личных страницах в социальных сетях. Дело было передано в суд, который принял решение о депортации журналиста.
На данным момент Депардон находится в миграционном управлении провинции Газиантеп в ожидании депортации.