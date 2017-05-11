СМИ: французского журналиста депортируют из Турции за пропаганду деятельности РПК

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Власти Турции задержали французского фотографа Матиаса Депардона на юго-востоке страны по обвинению в пропаганде деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции). Об этом сообщило агентство Dogan.

По его информации, Депардон, который проживает в Турции, в минувший понедельник вместе со своим переводчиком поехал в город Хасанкейф, расположенный в провинции Батман, для того, чтобы сделать снимки для издания National Geographic. Там он был задержан вместе с переводчиком по обвинению в причастности к пропаганде РПК на своих личных страницах в социальных сетях. Дело было передано в суд, который принял решение о депортации журналиста.

На данным момент Депардон находится в миграционном управлении провинции Газиантеп в ожидании депортации.