В Нью-Орлеане демонтирован памятник президенту Конфедеративных штатов Америки

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Памятник первому и последнему президенту рабовладельческих Конфедеративных штатов Америки Джефферсону Дэвису (1808-1889) демонтирован в Новом Орлеане (штат Луизиана). Как сообщила телекомпания ABC, монумент был разобран рано утром группой рабочих, действовавших под охраной полиции. В конце апреля по решению городских властей был разобран монумент Liberty Place, посвященный тем белым американцам, кто выступал против властей, действовавших на Юге после поражения Конфедерации в Гражданской войне.

"Три недели назад мы приступили к выполнению трудной, но давно назревшей задачи по демонтажу памятников, возведенных в память о проигранном деле Конфедерации, - заявил мэр Нового Орлеана Митч Ландре. - Сегодня мы продолжаем выполнение этой задачи. Эти монументы были напоминаниями о тяжелом наследии рабства и сегрегации". По словам мэра, "необходимо помнить историю, но не нужно ее чтить".

Городской совет Нового Орлеана в 2015 году принял постановление убрать четыре памятника деятелям, участвовавшим на стороне Юга в Гражданской войне в США (1861-1865 гг.). Два из них уже снесены. Но пока стоят на своих местах памятник генералу армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Ли (1807-1870) и военачальнику южан Пьеру Гюставу Тутану де Борегару (1818-1893).

Снос памятников вызвал массовые протесты

В минувшее воскресенье в центре Нового Орлеана прошли массовые демонстрации сторонников и противников демонтажа памятников, в которых приняли участие в общей сложности более 700 человек. Трое участников акций были арестованы.

Сторонники демонтажа памятников, объединившиеся в коалицию под названием "Их необходимо разрушить" (Take'em Down), считают статуи лидеров Конфедерации символами расизма, а те, кто выступает за их сохранение, ссылаются на то, что монументы - это часть истории и вопрос о памятниках ранее не вызывал острых разногласий и, более того, они внесены в Национальный реестр исторических монументов.

Исторические споры

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 годы. Во время Гражданской войны в США солдаты рабовладельческого Юга сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги и статуи, осталась в некоторых южных штатах, несмотря на протесты тех, кто считает ее расистской.

Дискуссия о целесообразности наличия символики и памятников конфедератам в США разгорелась с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) белый молодой человек Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан церкви. После ареста он признался, что придерживался расистских взглядов и рассчитывал начать войну между белыми и темнокожими жителями страны. Широкое распространение в СМИ получили его фотографии с флагом конфедератов. Руф был приговорен к смертной казни.

В связи с происшедшим в Чарлстоне губернатор штата Алабама распорядился убрать полотнище южан с территории мемориала, расположенного рядом со зданием местного законодательного собрания. Аналогично поступили и власти Южной Каролины. Администрация Вирджинии в свою очередь добилась разрешения суда отказаться от изображения символики Конфедерации на автомобильных номерах этого штата, а Университет штата Миссисипи убрал со своей территории флаг штата, поскольку на нем сохранилась эмблема Конфедерации.