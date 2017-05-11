Пентагон: США и НАТО необходимо менять свою стратегию по Афганистану

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США и НАТО необходимо менять свою стратегию по стабилизации ситуации в Афганистане. Уверенность в этом высказал директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса по разведке.

"Нам необходимо действовать совершенно иначе по сравнению с тем, как мы вели себя раньше", - подчеркнул он, отвечая на вопросы сенаторов по ситуации в Афганистане. Если США и НАТО не изменят своей стратегии, продолжил генерал-лейтенант, то движение "Талибан" (запрещено в РФ) добьется значительного прогресса на поле боя.

При этом Стюарт подчеркнул, что "нынешняя тупиковая ситуация на поле боя в Афганистане" может "пойти на пользу талибам". Глава РУМО указал, что "постоянно посещает Афганистан" и "видел ситуацию своими глазами".

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки в Афганистан дополнительно 5 тыс. военнослужащих, сообщила ранее телекомпания NBC. По ее данным, глава государства рассматривает несколько вариантов действий, представленных Пентагоном, и, как ожидается, примет решение уже в ближайшее время. Сейчас в Афганистане действуют 8,4 тыс. американских военнослужащих.