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СМИ: Трамп уволил бы директора ФБР и без рекомендации минюста США

Международная панорама
11 мая, 20:12 дата обновления: 11 мая, 20:24 UTC+3

Американский лидер заявил, что в ФБР была неразбериха

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Материал из 1 страницы
Дональд Трамп и Джеймс Коми

Дональд Трамп и Джеймс Коми

© EPA/Andrew Harrer/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп решил уволить директора ФБР Джеймса Коми вне зависимости от соответствующей рекомендации со стороны министерства юстиции США.

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Об этом американский лидер заявил в интервью журналистам телеканала NBC.

"Я собирался уволить Коми вне зависимости от данных мне рекомендаций", - указал американский лидер. "Это мое решение", - подчеркнул Трамп. "В ФБР была неразбериха", - пояснил Трамп.

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

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