СМИ: Трамп уволил бы директора ФБР и без рекомендации минюста США

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НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп решил уволить директора ФБР Джеймса Коми вне зависимости от соответствующей рекомендации со стороны министерства юстиции США.
Об этом американский лидер заявил в интервью журналистам телеканала NBC.
"Я собирался уволить Коми вне зависимости от данных мне рекомендаций", - указал американский лидер. "Это мое решение", - подчеркнул Трамп. "В ФБР была неразбериха", - пояснил Трамп.
Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.