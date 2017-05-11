Экс-директор ФБР трижды заверил Трампа, что в отношении него не ведется расследование

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший директор ФБР Джеймс Коми до своего увольнения три раза лично сообщил президенту США Дональду Трампу, что в отношении американского лидера не ведется расследование, касающееся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба республиканца с Россией. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью журналистам телеканала NBC, вышедшем в эфир в четверг.

Трамп пояснил, что сам попросил Коми разъяснить данный вопрос. "У нас был замечательный обед. Он сказал, что в отношении меня расследование не ведется, что я и так знал", - указал американский лидер. "Потом он сказал это же в телефонном разговоре, а позже и в другой беседе по телефону", - добавил Трамп.

Президент США отправил директора ФБР в отставку во вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.