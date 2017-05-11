Главы МИД Арктического совета ознакомились с работой шести тематических групп

ФЭРБАНКС /США/, 11 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел Арктического совета ознакомились с работой тематических групп, действующих при организации.

В совете действуют шесть рабочих групп: по арктическому мониторингу и оценке; по сохранению арктической флоры и фауне; по предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации, по сохранению арктической морской среды; по устойчивому развитию, а также группа по борьбе с загрязнениями Арктики. Управляются эти рабочие группы председателем, правлением (может быть руководящий комитет) и секретариатом. Целью таких подразделений Совета является разработка документов, которые носят обязательный характер (доклады, руководства и др.) и реализация конкретных проектов.

"Спасибо вам за ту важную научную работу, которую вы делаете", - обратился госсекретарь США Рекс Тиллерсон к участникам рабочих групп. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров также подробно ознакомился с работой организаций и пообщался с ее участниками. Каждая группа подготовила свою презентацию к министерскому заседанию Арктического совета, в которых рассказывается об основных направлениях их работы и достижениях.

В Фэрбанксе проходит встреча главы внешнеполитических ведомств стран-членов АС - Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции, а также представители коренных народов Севера.

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды.