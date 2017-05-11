Белый дом: допуск фотокорреспондента ТАСС на встречу Трампа и Лаврова не нарушал протокол

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Допуск фотокорреспондента ТАСС в Овальный кабинет Белого дома на протокольную съемку встречи президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова соответствовал принятым в таких случаях правилам и нормам. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

"Опять-таки, надлежащий протокол был соблюден при этих процедурах", - подчеркнула официальный представитель американского лидера.

На вопрос, каким образом российский фотокорреспондент попал на эти переговоры Трампа и Лаврова, она ответила: "Таким же, какой был бы при (освещении) встречи президента... с министром иностранных дел или главой (другого) государства". "У этих лиц в помещении присутствуют личные фотографы. У нас (США) был (в данном конкретном случае) личный фотограф в помещении", - констатировала Хакаби-Сандерс.

Правила разнятся

По ее словам, правила в подобного рода случаях "в действительности разнятся". "Не всегда" при проведении главой администрации США встреч с высокопоставленными иностранными должностными лицами пресс-служба Белого дома обеспечивает прессе доступ к таким мероприятиям, уточнила Хакаби-Сандерс. Как она пояснила, "иногда протокол (предусматривает), когда речь идет не о главе государства", а о каком-то другом иностранном госте, встречающимся с президентом США, отказ от допуска журналистов.