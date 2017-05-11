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Тиллерсон считает Арктический совет важным форумом для развития сотрудничества

Международная панорама
11 мая, 22:08 UTC+3 ФЭРБАНКС /США/ 11, мая. /ТАСС

Госсекретарь США отметил, что у каждой из стран - членов Арктического совета "есть заинтересованность в стратегии развития" региона

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ФЭРБАНКС /США/, 11 мая. /ТАСС/. Арктический совет, членами которого являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, стал площадкой для развития сотрудничества стран Арктического бассейна. Об этом заявил в Фэрбанксе (штат Аляска) госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на заседании Арктического совета на уровне министров иностранных дел.

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"Арктический совет стал форумом, где мы можем развивать сотрудничество", - отметил он, указав при этом, что у каждой из стран - членов совета "есть заинтересованность в стратегии развития Арктики".

Рекс Тиллерсон подчеркнул важность выработанного участниками форума "Соглашения об усилении международного научного сотрудничества в Арктике", которое регулирует такие вопросы, как облегчение доступа ученых к исследовательским центрам в Арктике, доставку научного оборудования и материалов, подготовку молодых исследователей и научные обмены. Он отметил, что в период председательства США в Арктическом совете была впервые проведена оценка состояния телекоммуникационных сетей в Арктике, эта работа будет продолжена под председательством Финляндии.

"Проведенные в Арктике учения по организации поисково- спасательных операций расширили наши возможности, - отметил Рекс Тиллерсон. - Это особенно важно в условиях активизации деятельности в высоких широтах". Он отметил, что создание специальной базы данных о морских перевозках в Арктике будет способствовать безопасности судоходства.

Заседания АС на уровне глав внешнеполитических ведомств проходят раз в два года, на них происходит передача председательства в совете. На нынешней встрече, уже 10-й по счету, полномочия председателя АС переходят от США к Финляндии, которая представит на заседании ключевые положения своей программы действий на 2017-2019 годы.

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды.

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