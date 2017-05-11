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Глава МИД Канады приветствовала делегацию РФ на Арктическом совете на русском языке

Международная панорама
11 мая, 22:13 UTC+3 ФЭРБАНКС (АЛЯСКА США). 11, мая. /ТАСС

Христя Фриланд подчеркнула, что, несмотря на разногласия, всегда можно решать совместные вопросы

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ФЭРБАНКС (АЛЯСКА, США). 11 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд приветствовала российскую делегацию на министерской встрече Арктического совета (АС) на русском языке.

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После нескольких приветственных слов на английском, Фриланд перешла на русский. "Рекс (госсекретарь США Рекс Тиллерсон) у нас здесь хозяин, но мы находимся в Северной Америке, на моем континенте, и с самого начала я хотела приветствовать наших российских соседей, особенно коренные народы, - сказала она. - Мы с вами не только соседи, но даже родственники".

"Хотя не секрет, что между нашими странами в ряде вопросов есть разногласия, в Арктическом совете мы всегда могли, можем и будем разговаривать и решать наши совместные вопросы. Я очень рада, что вы здесь", - добавила Фриланд, а затем вновь перешла на английский.

У Фриланд по матери украинские корни.

Российскую делегацию на министерской встрече Арктического совета в Фэрбанксе на Аляске возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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