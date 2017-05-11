Глава МИД Канады приветствовала делегацию РФ на Арктическом совете на русском языке

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ФЭРБАНКС (АЛЯСКА, США). 11 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд приветствовала российскую делегацию на министерской встрече Арктического совета (АС) на русском языке.
После нескольких приветственных слов на английском, Фриланд перешла на русский. "Рекс (госсекретарь США Рекс Тиллерсон) у нас здесь хозяин, но мы находимся в Северной Америке, на моем континенте, и с самого начала я хотела приветствовать наших российских соседей, особенно коренные народы, - сказала она. - Мы с вами не только соседи, но даже родственники".
"Хотя не секрет, что между нашими странами в ряде вопросов есть разногласия, в Арктическом совете мы всегда могли, можем и будем разговаривать и решать наши совместные вопросы. Я очень рада, что вы здесь", - добавила Фриланд, а затем вновь перешла на английский.
У Фриланд по матери украинские корни.
Российскую делегацию на министерской встрече Арктического совета в Фэрбанксе на Аляске возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.