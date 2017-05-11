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Госсекретарь США передал главе МИД Финляндии председательство в Арктическом совете

Международная панорама
11 мая, 23:11 UTC+3 ФЭРБАНКС /США/ 11, мая. /ТАСС

Финляндия планирует заниматься охраной окружающей среды, вопросами развития сетей коммуникаций, расширением сети метеостанций, а также вопросами образования молодежи коренных народов Севера

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ФЭРБАНКС /США/, 11 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон передал председательство в Арктическом совете (АС) главе МИД Финляндии Тимо Сойни. Прямая трансляция заседания АС велась на сайте Госдепартамента США.

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"Я передаю этот председательский молоток, который сам по себе является произведением искусства, министру иностранных дел Финляндии как новому председателя Арктического совета", - сказала Тиллерсон, вручая Сойни символ председательства, созданный в соответствии с традициями коренных народов Аляски.

Со своей стороны глава МИД Финляндии назвал четыре основные темы, которыми будет заниматься Финляндия в период двухлетнего председательства в АС. Это охрана окружающей среды, включая вопросы сохранения биоразнообразия, вопросы развития сетей коммуникаций в Арктике, расширение сети метеостанций для наблюдений за состоянием атмосферы, океана и льдов, а также вопросы образования молодежи коренных народов Севера.

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В работе совета участвуют шесть организаций, представляющих коренные народы: Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Российская ассоциация коренных народов Севера и Совет саамов.

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