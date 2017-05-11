Госсекретарь США передал главе МИД Финляндии председательство в Арктическом совете

ФЭРБАНКС /США/, 11 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон передал председательство в Арктическом совете (АС) главе МИД Финляндии Тимо Сойни. Прямая трансляция заседания АС велась на сайте Госдепартамента США.

"Я передаю этот председательский молоток, который сам по себе является произведением искусства, министру иностранных дел Финляндии как новому председателя Арктического совета", - сказала Тиллерсон, вручая Сойни символ председательства, созданный в соответствии с традициями коренных народов Аляски.

Со своей стороны глава МИД Финляндии назвал четыре основные темы, которыми будет заниматься Финляндия в период двухлетнего председательства в АС. Это охрана окружающей среды, включая вопросы сохранения биоразнообразия, вопросы развития сетей коммуникаций в Арктике, расширение сети метеостанций для наблюдений за состоянием атмосферы, океана и льдов, а также вопросы образования молодежи коренных народов Севера.

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В работе совета участвуют шесть организаций, представляющих коренные народы: Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Российская ассоциация коренных народов Севера и Совет саамов.