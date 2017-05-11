ООН: ИГ испытывает острую нехватку финансов, боевики покидают Ирак и Сирию

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ООН, 11 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) столкнулась с серьезной нехваткой финансовых средств из-за военного давления и санкций, введенных международным сообществом, а ее боевики покидают Ирак и Сирию. Об этом заявил председатель комитета по санкциям в отношении ИГ и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании Совета Безопасности.
По его словам, характер угрозы со стороны террористов меняется и они "продолжают представлять комплексный и многогранный вызов для международной безопасности". "На ИГ оказывается постоянное военное давление, в ответ на которое она совершила ряд нападений вне зон конфликтов, - констатировал дипломат. - Финансы ИГ сократились, и теперь она существует в условиях "кризисного бюджета".
Умаров отметил, что филиалы "Аль-Каиды" продолжают вести террористическую деятельность в ряде регионов мира. "В некоторых регионах "Аль-Каида" остается сильнее, чем ячейки и группы ИГ. Таким образом, расцвет ИГ не ослабил стратегические позиции "Аль-Каиды", - указал председатель санкционного комитета Совбеза.
Как сообщил Умаров, поток боевиков, направляющихся в Ирак и Сирию, "по всей видимости, ослаб в результате усиленных мер (безопасности), введенных государствами, и военного давления". Вместе с тем "все больший вызов", по словам дипломата, представляют террористы, возвращающиеся из зон конфликта в свои страны или перемещающиеся в другие регионы", причем наибольшие опасения у комитета вызывает ситуация в Юго-Восточной Азии, а также в Западной и Восточной Африке. В связи с этим он призвал страны активнее обмениваться информацией о поездках подозреваемых в терроризме.
По словам Умарова, помимо сокращения потока иностранных боевиков в Сирию и Ирак, хорошей новостью стало то, что начали действовать введенные Совбезом санкции, нацеленные на подрыв финансирования ИГ. "Это особенно касается торговли антиквариатом, который был незаконно вывезен из Ирака и Сирийской Арабской Республики. Государства-члены начали сообщать о конфискации подобных предметов на своей территории", - сказал он.
Со своей стороны комитет СБ ООН продолжает обновлять черный список, в который включаются террористические группы и лица с ними связанные. "С последнего совместного брифинга в мае 2016 года в него были внесены семь физических лиц.12 лиц были исключены", - сообщил Умаров. По его словам, на данный момент в перечне значатся 254 фамилии и 75 организаций.
Выступая на заседании Совбеза, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов отметил необходимость повышения эффективности санкционных механизмов, указав, что для этого государства должны добросовестно выполнять свои международные обязательства в данной области. "К сожалению, на сегодняшний день с этим все еще имеются проблемы", - сказал он.
По словам Загайнова, за последние годы террористическая угроза "приобрела поистине глобальный характер". "Масштабную радикализацию общественных настроений, несмотря на усилия международного сообщества, остановить пока не удается. Эмиссары ИГ, "Аль-Каиды", "Ан-Нусры" (террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ. - Прим. ТАСС) и других террористических организаций продолжают рекрутировать боевиков во многих регионах мира, заполняя интернет и другие средства массовой коммуникации своей пропагандой. Под ударом молодежь, социально неблагополучные слои населения", - сказал он.
Как заявил зампостпреда РФ, в этих условиях "назрела необходимость значительно укрепить правоохранительный и санкционный инструментарий борьбы с идеологией терроризма".