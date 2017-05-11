ООН: ИГ испытывает острую нехватку финансов, боевики покидают Ирак и Сирию

ООН, 11 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) столкнулась с серьезной нехваткой финансовых средств из-за военного давления и санкций, введенных международным сообществом, а ее боевики покидают Ирак и Сирию. Об этом заявил председатель комитета по санкциям в отношении ИГ и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании Совета Безопасности.

По его словам, характер угрозы со стороны террористов меняется и они "продолжают представлять комплексный и многогранный вызов для международной безопасности". "На ИГ оказывается постоянное военное давление, в ответ на которое она совершила ряд нападений вне зон конфликтов, - констатировал дипломат. - Финансы ИГ сократились, и теперь она существует в условиях "кризисного бюджета".

Умаров отметил, что филиалы "Аль-Каиды" продолжают вести террористическую деятельность в ряде регионов мира. "В некоторых регионах "Аль-Каида" остается сильнее, чем ячейки и группы ИГ. Таким образом, расцвет ИГ не ослабил стратегические позиции "Аль-Каиды", - указал председатель санкционного комитета Совбеза.

Боевики возвращаются в свои страны

Как сообщил Умаров, поток боевиков, направляющихся в Ирак и Сирию, "по всей видимости, ослаб в результате усиленных мер (безопасности), введенных государствами, и военного давления". Вместе с тем "все больший вызов", по словам дипломата, представляют террористы, возвращающиеся из зон конфликта в свои страны или перемещающиеся в другие регионы", причем наибольшие опасения у комитета вызывает ситуация в Юго-Восточной Азии, а также в Западной и Восточной Африке. В связи с этим он призвал страны активнее обмениваться информацией о поездках подозреваемых в терроризме.

По словам Умарова, помимо сокращения потока иностранных боевиков в Сирию и Ирак, хорошей новостью стало то, что начали действовать введенные Совбезом санкции, нацеленные на подрыв финансирования ИГ. "Это особенно касается торговли антиквариатом, который был незаконно вывезен из Ирака и Сирийской Арабской Республики. Государства-члены начали сообщать о конфискации подобных предметов на своей территории", - сказал он.

Со своей стороны комитет СБ ООН продолжает обновлять черный список, в который включаются террористические группы и лица с ними связанные. "С последнего совместного брифинга в мае 2016 года в него были внесены семь физических лиц.12 лиц были исключены", - сообщил Умаров. По его словам, на данный момент в перечне значатся 254 фамилии и 75 организаций.

Усиление борьбы с идеологией терроризма

Выступая на заседании Совбеза, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов отметил необходимость повышения эффективности санкционных механизмов, указав, что для этого государства должны добросовестно выполнять свои международные обязательства в данной области. "К сожалению, на сегодняшний день с этим все еще имеются проблемы", - сказал он.

По словам Загайнова, за последние годы террористическая угроза "приобрела поистине глобальный характер". "Масштабную радикализацию общественных настроений, несмотря на усилия международного сообщества, остановить пока не удается. Эмиссары ИГ, "Аль-Каиды", "Ан-Нусры" (террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ. - Прим. ТАСС) и других террористических организаций продолжают рекрутировать боевиков во многих регионах мира, заполняя интернет и другие средства массовой коммуникации своей пропагандой. Под ударом молодежь, социально неблагополучные слои населения", - сказал он.

Как заявил зампостпреда РФ, в этих условиях "назрела необходимость значительно укрепить правоохранительный и санкционный инструментарий борьбы с идеологией терроризма".